لبنان

كارثة بيئية... لصوص قطعوا 40 شجرة لوز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2021 | 06:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اللصوص على قطع 40 شجرة لوز خلال ساعات الليل من أراض تابعة للمزارع محمود قيس في بلدة نحلة في جرود بعلبك.

وفي المعلومات توجه قيس صباح اليوم الى مخفر بعلبك، حيث رفع دعوى ضد مجهول، معتبرا ان من قام بهذه العملية لربما يبحث عن الاستفادة المادية اذ ان سعر طن الحطب الواحد تخطى الـ3 ملايين ليرة لبنانية.

لبنان

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