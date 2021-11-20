عون: التفاهم قائم مع رئيس الحكومة والظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "التفاهم قائم مع رئيس الحكومة حول المواضيع المطروحة والإصلاحات والظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر"، مؤكدًا أن و"مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد قريباً".

ولفت عون خلال استقباله وفدًا من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان إلى أن "لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي".

وأضاف: "لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز"، قائلًا إن "لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية"، منوهًا "بدور الإدارة الأميركية في عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا".

وأكد عون الالتزام بـ"الاستحقاقات الدستورية في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ولإبعاد السياسة عن القضاء لا سيما في التحقيق في جريمة المرفأ وأحداث الطيونة".

بدوره، أكد الوفد الأميركي أن "الكونغرس يتطلع إلى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ومهتمون بإنهاض الاقتصاد وانتظام عمل المؤسسات وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية".