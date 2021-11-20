عيون أرغش ترحب بالثلج (صورة)

في أول اطلالة لفصل الشتاء، يستمر تساقط الثلوج على الجبال والمرتفعات اللبنانية، اذ ارتدت بلدة عيون أرغش ثوبها الأبيض فبدت كمختلف البلدات والقرى الجبلية اللبنانية شامخة وناصعة ومتألقة.

وفي التالي نشاهد صورة من أجواء البلدة التقطها السيد نافذ طوق.