لبنان

عيون أرغش ترحب بالثلج (صورة)

Lebanon 24
20-11-2021 | 07:12
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في أول اطلالة لفصل الشتاء، يستمر تساقط الثلوج على الجبال والمرتفعات اللبنانية، اذ ارتدت بلدة عيون أرغش ثوبها الأبيض فبدت كمختلف البلدات والقرى الجبلية اللبنانية شامخة وناصعة ومتألقة.
 
وفي التالي نشاهد صورة من أجواء البلدة التقطها السيد نافذ طوق.
 
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20/11/2021 17:03:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عيون ارغش

الثلج

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