لبنان

"ماراتون" للتطعيم ضد "كورونا" في عين الحلوة.. كيف كان الإقبال؟

Lebanon 24
20-11-2021 | 07:56
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نظم مستوصف خالد بن الوليد الطبي، بالتعاون مع جمعية "الشفاء" و"أطباء بلا حدود"، ماراتون لقاح "فايزر"، في قاعة المستوصف في مخيم عين الحلوة.
 
وأوضح مدير الجمعية في المخيم محمد ظريفة أن "الإقبال ما زال ضعيفا، وعدد الملقحين لم يصل الى 70"، داعيا أبناء المخيم الى "تلقي اللقاح لأنه الحل المتاح حاليا لمواجهة وباء كورونا ومنع تفشيه داخل المخيمات".
 
 
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