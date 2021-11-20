لبنان

شيخ العقل مهنئاً بعيد بالاستقلال: لتأكيد الانتماء إلى الدولة

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:05
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تقدم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، لمناسبة عيد الاستقلال، من جميع اللبنانيين بالتهنئة، راجيا الله أن "يعيده على لبنان أمنا ونهضة ووحدة وطنية، وأن يبقى جيشه الوطني قويا، محصَّنا، وأن تنهض مؤسساته بمسؤولياتها لإنقاذ البلاد مما تتخبط به والاقتصاد مما يعانيه".
 
واضاف: "إن الاحتفال بالاستقلال يكون ببث روح الأمل في الشعب وإخراجه من حال اليأس التي وصل إليها، وتأكيد الانتماء للدولة والتضامن في سبيل عزة الوطن والتلاقي على الثوابت الأساسية والرؤية الوطنية الواحدة، والعمل لأجل بقاء مؤسسات الدولة وكيانها وإثبات قدرتها في تأدية دورها في خدمة المواطنين، وتحديدا في هذه الظروف القاهرة التي تستوجب الترفع عن الحسابات الضيقة وتقديم المصلحة الوطنية الجامعة على أي مصلحة أخرى. كل ذلك يقضي بأن تكون الحكومة قادرة وفاعلة بكل المقاييس، وأن تكون علاقات لبنان بأفضل حالتها مع أشقائه وأصدقائه، وأن تبقى سيادة البلاد مصانة فوق كل اعتبار".
 
وختم: "فليكن الاستقلال روحا متجددة دائما، ولنكن أهلا له وجنوده الحاملين أبدا لواء الشرف والوفاء والتضحية".
 
 
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