لبنان

هبة من الوحدة الإيطالية في "اليونيفيل" للمدارس الواقعة في نطاق عملها

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:06
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قدمت الوحدة الإيطالية في القطاع الغربي لليونيفيل، هبة عبارة عن مواد تعليمية وقرطاسية ومواد طبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا لصالح طلاب المدارس الرسمية في يارون وزبقين وشحور الواقعة ضمن منطقة عملها، بحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل العميد الركن ستيفانو لاغوريو، وفاعليات المنطقة ومديري المدارس، الطاقم التعليمي والطلاب وعدد من الضباط الايطاليين.
 
وبالمناسبة شكر مديرو المدارس للوحدة الإيطالية والحكومة الإيطالية واليونيفيل "الدعم المستمر لأطفال وطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية في جنوب لبنان في فترة ليست بسهلة على البلاد بالتأكيد، والتي تضررت بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية وحالة الطوارئ الصحية المستمرة".
 
من جهته، أعرب الجنرال لاغوريو عن سعادته لتقديم الهبة والتي سوف تسهم في تخفيف عبء الازمة التي تمر بها البلاد بهدف دعم طلاب المدارس والأجيال الناشئة في سبيل تحصيل علمهم، مؤكدا "مواصلة التعاون بين الوحدة الإيطالية والمجتمع المحلي".
 
 
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