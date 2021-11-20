الجيش: مدرسة القوات الخاصة نفذت تمريناً تكتياً ليلياً بالذخيرة الحية

نفذت مدرسة القوات الخاصة تمريناً تكتياً ليلياً بالذخيرة الحية لعناصر من لواء المشاة الثاني وفوج المدفعية الثاني الذين تابعوا بنجاح دورة قتال في الاماكن المبنية باشراف فريقي تدريب اميركي وبريطاني ومدربين من مدرسة القوات الخاصة.