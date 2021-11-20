لبنان

الجيش: مدرسة القوات الخاصة نفذت تمريناً تكتياً ليلياً بالذخيرة الحية

Lebanon 24
20-11-2021 | 07:55
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نفذت مدرسة القوات الخاصة تمريناً تكتياً ليلياً بالذخيرة الحية  لعناصر من لواء المشاة الثاني  وفوج المدفعية الثاني الذين تابعوا بنجاح دورة قتال في الاماكن المبنية باشراف فريقي تدريب اميركي وبريطاني ومدربين من مدرسة القوات الخاصة.
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الجيش

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