لبنان

ملحم خلف: نرفض الأساليب الملتوية في الحملات الانتخابية النقابية

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:46
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اصدر نقيب المحامين في بيروت  عشية انتخابات النقابة يوم غد، بيانا جاء فيه: تحلت إنتخابات نقابة المحامين في بيروت، على مدار قرن ونيف، برقي إستثنائي مميز وبأبهى صورة طبعت الحملات الإنتخابية.

مع الأسف، شاهدنا ونشاهد، في سياق الحملات الإنتخابية النقابية الحالية، خروجا غير مألوف عن القواعد التي طبعت العمل الإنتخابي في نقابتنا، حيث تعتمد وسائل مرفوضة ومستهجنة لا تمت إطلاقاً بصلة لقدسية إنتخابات نقابة المحامين التي إشتهرت بأنها "عرساً للديمقراطية".

نحن في نقابة المحامين في بيروت، نرفض رفضا باتاً هذه الأساليب الملتوية في الحملات،
وندعو الجميع، على مسافة يوم من الإنتخابات، للتحلّي بالرفعة والمناقبية، وإعطاء أُمثولة في شرف المنافسة وأخلاقية المعركة وكرامة من يعرف أنْ ينتصر بمجدٍ أو أنْ يخسر بمحبّةٍ وفرح.  

إجعلوا يوم غد، يوماً مرموقاً في تاريخ الديمقراطية في لبنان، وصورةً مضيئةً عن الإلفة والوحدة والمحبّة، ومشهداً مجيداً يشعّ أملاً ورجاءً.
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