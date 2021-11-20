لبنان

في صيدا... انهيار سقف أحد الافران

Lebanon 24
20-11-2021 | 09:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار جزء من سقف فرن "الأسمر"، قرب حمام "الورد" في صيدا القديمة من دون وقوع اصابات.
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