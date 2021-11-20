لبنان

أخر مهلة... ساعات وينتهي تسجيل المغتربين

Lebanon 24
20-11-2021 | 09:25
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تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليل اليوم  بتوقيت بيروت، مهلة تسجيل المغتربين في مختلف دول العالم تمهيدا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ووفقا لآخر الأرقام، فقد بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين  231,717.
وتوزّعت الأرقام على الشكل الآتي:
- أوقيانيا: 22,270
- أميركا اللاتينية:  5,929
- أميركا الشمالية: 55,712
- أوروبا: 70,664
- أفريقيا:  19,276
- آسيا:   57,866.
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