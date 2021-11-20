رئيس الجمهورية يوجه رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى ال78 للأستقلال

لمناسبة الذكرى ال78 للاستقلال، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى اللبنانيين، الساعة الثامنة مساء غد الأحد عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها الأوضاع الراهنة في البلاد وموقف لبنان من التطورات الأخيرة.