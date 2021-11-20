منير البساط رئيساً لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية

جرت انتخابات مجلس ادارة جديد لنقابة اصحاب الصناعات الغذائية بتاريخ الاربعاء 17\11\2021 في مقر النقابة في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وجاءت النتائج كما يلي :منير البساط رئيسارامز بو نادر نائبا للرئيسعدنان عطايا امينا للسرواروجان آغا سركيسيان امينا للمالوالسادة آلان نصراوي، أحمد حطيط، محمد سنو، ايلي دانيال، ريما فريجي، وسام شحادة، حسين قضماني وبيتر كلاسي اعضاء مستشارين.