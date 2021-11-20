لبنان

منير البساط رئيساً لنقابة أصحاب الصناعات الغذائية

Lebanon 24
20-11-2021 | 09:48
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جرت انتخابات مجلس ادارة جديد لنقابة اصحاب الصناعات الغذائية بتاريخ الاربعاء 17\11\2021 في مقر النقابة في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وجاءت النتائج كما يلي :
منير البساط رئيسا
رامز بو نادر نائبا للرئيس
عدنان عطايا امينا للسر
واروجان آغا سركيسيان امينا للمال
والسادة آلان نصراوي، أحمد حطيط، محمد سنو، ايلي دانيال، ريما فريجي، وسام شحادة، حسين قضماني وبيتر كلاسي اعضاء مستشارين.
 
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