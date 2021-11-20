لبنان

انقطاع الكهرباء والمياه عن بلدة القليعات والأهالي يناشدون المعنيين التدخل

Lebanon 24
20-11-2021 | 10:34
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تعاني بلدة القليعات الكسروانية، من انقطاع للمياه والكهرباء منذ يومين، ويناشد أهالي البلدة المسؤولين الاهتمام بالموضوع بعدما ضاقت بهم السبل في المراجعات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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القليعات

الكهرباء

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