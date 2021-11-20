لبنان

الجالية اللبنانية في كوناكري احتفلت بذكرى الاستقلال

Lebanon 24
20-11-2021 | 10:38
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احتفلت الجالية اللبنانية في كوناكري (غينيا) في الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال لبنان، في حفل أقامته الليسية اللبنانية، برعاية سفير لبنان في غينيا فادي زين، وحضور قنصل لبنان في بوكي (غينيا) جورج مزهر، وسفير المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال أفريقيا ورئيس جمعية الإعتناء بالأم والطفل في كوناكري ولبنان أحمد زين، ورئيس الجالية وصاحب الليسية ابراهيم طاهر، ورجال وسيدات أعمال وحشد من أبناء الجالية وعرب وغينيين.
 
وتحدث في الاحتفال السفيران فادي وأحمد زين ونوال هاشم، وأختتم برقصات فولكلورية واغان لبنانية، ثم أقيم عشاء. وسيقدم ريع الاحتفال لجمعيات خيرية في لبنان.
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