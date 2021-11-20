لبنان

أثناء بيعه المخدرات في نهر الموت...تم ضبطه مع 3 من زبائنه

Lebanon 24
20-11-2021 | 10:46
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات بين قضائي المتن وكسروان، مستخدمًا سيّارة مُستأجرة نوع "هيونداي غراند i۱۰".

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

ع. أ. ح. (من مواليد عام 1995، سوري)
بعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن السيارة المذكورة، في محلّة نهر الموت، فعملت على توقيفه، مع ثلاثة من زبائنه، وهم كلٌّ من:

- ن. ب. (من مواليد عام 1969، لبناني)

- ج. خ. (من مواليد عام 2000، سوري)
 
- ع. أ. ن. (من مواليد عام 1999، سوري)

بتفتيشهم والسيارة ومنزل الأخير، في محلة خلوات فالوغا، تم ضبط كميّة من المخدّرات، عبارة عن أربع قطع من حشيشة الكيف، قطعة من مادّة الماريجوانا ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات والسيارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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