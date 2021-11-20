أثناء بيعه المخدرات في نهر الموت...تم ضبطه مع 3 من زبائنه

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالي:توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج المخدّرات بين قضائي المتن وكسروان، مستخدمًا سيّارة مُستأجرة نوع "هيونداي غراند i۱۰".بنتيجة المتابعة والاستقصاءات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى:ع. أ. ح. (من مواليد عام 1995، سوري)بعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من رصده على متن السيارة المذكورة، في محلّة نهر الموت، فعملت على توقيفه، مع ثلاثة من زبائنه، وهم كلٌّ من:- ن. ب. (من مواليد عام 1969، لبناني)- ج. خ. (من مواليد عام 2000، سوري)