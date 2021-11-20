لبنان

جديد ملف التغذية الكهربائية.. هذه آخر المعطيات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2021 | 11:51
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قالت مصادر شركة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ باخرة محمّلة بالمازوت وصلت إلى لبنان يوم أمس، والعمل جار على تفريغ حمولتها لمعملي دير عمار والزهراني. 
ولفتت المصادر إلى أن هناك باخرة أخرى وصلت إلى الذوق وتحمل فيولا من فئة "Grade B" وتستعدّ لتفريغ حمولتها في المعمل خلال الساعات المقبلة. 
ومع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أنّ هناك باخرة أخرى مخصصة للمعامل القديمة في الذوق والجية، ستصل أواخر الشهر الجاري، وستكون مُحملة بمادة الفيول من فئة "Grade A". 
ولفتت المصادر إلى أنّ "إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على حاله وهو يتراوح في الوقت الحاضر بين 600 و 650 ميغاواط، في حين أن ساعات التغذية قد تزداد تباعاً مع وصول فيول إضافي للمعامل التي تنتج على الشبكة العامة".

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خاص

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