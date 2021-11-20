لبنان

الجوزو: اتحادنا قوة وتفرقنا ضعف

Lebanon 24
20-11-2021 | 12:49
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تفقد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو مبنى أزهر جبل لبنان في منطقة زاروت، واطلع على سير أعمال التدريس ودورات إعداد الدعاة، في حضور رئيس مجلس إدارة أزهر جبل لبنان قاضي بيروت الشرعي الشيخ محمد هاني الجوزو وأعضاء المجلس ومدير أزهر جبل لبنان الشيخ أحمد خيال وأعضاء الهيئة التعليمية والادارية وطلاب.

وأكد المفتي الجوزو "أهمية الثبات في زمن الازمات والمتغيرات والحرص على وحدة الصف للخروج من هذه الازمة التي نعيشها والتعالي عن الخلافات" وقال: "اتحادنا قوة وتفرقنا ضعف".

ودعا الجميع الى "الصبر والتفاؤل، فالفرج بعد الكرب وثمن الجهد الذي تقوم به الهيئة التعليمية في الازهر من أجل اعداد دعاة يحملون رسالة الانبياء"، مشددا على" فضل القرآن واهميته في اصلاح المجتمع واهمية السنة النبوية والالتزام بالقيم والاخلاق".
 
وفي الختام، كرم الجوزو حافظة القرآن الكريم ضمن مشروع الختمات الأزهرية الطالبة بيان محمد علي خوجة، واربعة عشر مشاركا في مسابقة الحديث القائد والقدوة.
 
 
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