6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً

تمرّ الليرة اللبنانية في أسوأ مراحلها إذ تشهدُ تدهوراً أمام الدولار الأميركي وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان.

ومنذ أيلول عام 2019، شهدت الليرة تراجعاً كبيراً وخسرت أكثر من 80% من قيمتها، وبشكل يومي يشهد سعر الصرف تقلبات حادة يحكمها العرض والطلب والمضاربة في السوق.

حقائق عن الليرة اللبنانية

1- كانت العملة اللبنانية من أقوى 10 عملات في العالم بين 1960 و1970 بحيث لم يتجاوز سعر الدولار الواحد 3 ليرات لبنانية.

ويشير كتاب "اقتصاد لبنان السياسي" إلى أنّ سعر الدولار في لبنان في الفترة الممتدة بين العامين 1947 و1980، تراوح 3.07 و 3.44 ليرات.

2- بين العامين 1982 و 1985، شهد لبنان ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، إذ بلغ سعر العملة الخضراء 4.7 ليرات عام 1983 وقد ارتفع إلى 18.1 ليرة عام 1985.

3- من العام 1986 حتى عام 1992: تميزت هذه الفترة بالارتفاع الكبير في سعر الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 87 ليرة في نهاية عام 1986 إلى 2825 ليرة - 3000 ليرة في شهر أيلول 1992، وهذه المرحلة التي شهد فيها لبنان أصعب حروبه الأهلية.

4- تميزت المرحلة التي تمتد من العام 1993 وحتى العام 1998 بتراجع سعر صرف الدولار من 2825 ليرة إلى 1508 ليرات، وهذه المرحلة التي تلت عملية المصالحة اللبنانية في مدينة الطائف السعودية وأوقفت الحرب الأهلية وأطلقت السوق المالية الحرة.

5- تميزت المرحلة التي تمتد من عام 1999 إلى عام 2019 بالاستقرار، فقد استقر سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة الطويلة عند 1505 ليرات - 1515 ليرة وبمتوسط 1507.5.

6- اعتباراً من أيلول 2019، بدأ سعر الليرة بالتراجع، وقد ارتفع الدولار تدريجياً حتى وصل بين شهري تموز وآب 2021 إلى سعر ناهز 25 ألف ليرة.