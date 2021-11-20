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لبنان
القذائف الصاروخية تهزّ الهرمل.. إشكال كبير بين عائلتين يُشعل المنطقة!
Lebanon 24
20-11-2021
|
13:05
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وقع إشكال مساء اليوم بين عائلتين في الهرمل، تطور إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى،
وتسمع في أجواء الهرمل أصوات قذائف صاروخية.
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