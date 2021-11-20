القذائف الصاروخية تهزّ الهرمل.. إشكال كبير بين عائلتين يُشعل المنطقة!

وقع إشكال مساء اليوم بين عائلتين في الهرمل، تطور إلى إطلاق نار كثيف بين الطرفين.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد أدى الإشكال إلى سقوط عدد من الجرحى، وتسمع في أجواء الهرمل أصوات قذائف صاروخية.