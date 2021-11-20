لبنان

جبهة "المعارضة اللبنانية" تدعو مُحامي بيروت للتصويت لمرشحيها بانتخابات النقابة

Lebanon 24
20-11-2021 | 13:42
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عشية انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وأمام أهمية هذا الاستحقاق على الصعيدين النقابي والوطني، تدعو جبهة المعارضة اللبنانية "كافة المحامين في بيروت، للتصويت بكثافة لمرشحيها وحلفائها، حاملي الأفكار التغييرية وأصحاب مشروع استعادة الدولة وسيادتها وتكريس مبدأ المحاسبة في جريمة انفجار مرفا بيروت ودعم استقلالية القضاء والدفاع عن حقوق المودعين وأموال النقابة:
على مركز نقيب المحامي الكسندر نجار 
على عضوية مجلس النقابة:
فادي المصري
اسعد عطايا
جيلبير ابي عبود
جورج يزبك
ميسم يونس
عماد مارتينوس
حسين صالح
ميلاد حكيّم ويوسف الخطيب على عضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد.
 
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