16
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جمعية الصداقة اللبنانية - السعودية: نتمنى على عون رفض الأمر الواقع الذي سيدمر البلد
Lebanon 24
20-11-2021
|
13:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت لجنة الشؤون الإنسانية في "جمعية الصداقة اللبنانية- السعودية"، في بيان، الدولة اللبنانية بـ"جمع التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة المختصة، في ما يتعلق بعمليات تهريب الأشخاص عبر البحر، لتحديد القائمين عليها والمشرفين على تحريكها، من منطلق أن الهدف منها واضح وجلي".
وإذ حملت اللجنة "السلطة اللبنانية المعنية، الحفاظ على المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية"، طالبت المسؤولين عن الأمن في لبنان ب "إعلان تحقيقاتهم على الملأ، كما يعلن عادة عن ضبط الممنوعات، وبوضع السلطة السياسية أمام الحقيقة التي يخلفها الأداء السياسي الحالي، الذي لا يمكن أن يقبله رأس الدولة في الأساس".
واستغربت أن "يلف هذا المشهد المريب، وكأن المطلوب هروب اللبنانيين وتفريغ البلاد، بعدما فرغت من الشباب الجامعي والإختصاصيين".
وختمت اللجنة بيانها بـ"التمني على فخامة رئيس الجمهورية وعشية ذكرى الإستقلال، بالضرب بيد من حديد مكامن الخلل الذي أرهق العهد، كما ورفض الأمر الواقع الذي سيدمر البلد، فتهجير المواطنين ليستبدلوا بمستوطنين هو تغيير ديمغرافي فاضح لا غبار عليه كونه الغبار نفسه، فهل يرضى من تحدى في 1988 جيوشا إحتلالا مقنعا من جديد؟".
تابع
الأكثر قراءة
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
02:30 | 2021-11-20
20/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
06:36 | 2021-11-20
20/11/2021 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
23:49 | 2021-11-19
19/11/2021 11:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أقمار موسكو الإصطناعية فوق مرفأ بيروت: كشفٌ للحقيقة أم تأجيج للجدال؟
Lebanon 24
صور أقمار موسكو الإصطناعية فوق مرفأ بيروت: كشفٌ للحقيقة أم تأجيج للجدال؟
04:00 | 2021-11-20
20/11/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:37 | 2021-11-20
من "الثنائي الشيعي".. ردّ على حديث بشأن استئناف جلسات الحكومة
12:27 | 2021-11-20
100 صورة رائعة من لبنان.. مشاهدٌ تخطف الأنظار ولا تخطر في البال!
11:51 | 2021-11-20
جديد ملف التغذية الكهربائية.. هذه آخر المعطيات
11:29 | 2021-11-20
صورة من لبنان بألف كلمة.. هذا ما فعله شابٌ "عصامي" في مكان عمله
14:54 | 2021-11-20
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
14:00 | 2021-11-20
6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً
فيديو
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 23:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact