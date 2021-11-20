نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية: مستمرون بالإضراب

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية، الاستمرار بالإضراب، وذلك في بيان جاء فيه: "بعد اللقاء الذي تم في الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الحكومة ووزير العمل ورئيس الاتحاد العمالي العام وبعض ممثلي النقابات، ومن ضمنهم نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية ممثلة برئيسها، والمشاورات التي حصلت للمقررات بما يخص القطاع العام وما يخصنا كعمال مدارس ولم نتلق اي استجابة من معالي وزير التربية رغم محاولتنا المستمرة للقاء معه عبر رئيس الاتحاد وأحد مستشاريه ولم نوفق، لهذا قررت النقابة، وبالتشاور، الاستمرار بالإضراب والتحرك والتجمع أمام مبنى وزارة التربية نهار الثلاثاء بتاريخ 23-11-2021 الساعة الحادية عشرة صباحا، لإعلان موقف من التأخير الحاصل بإصدار القرارات لإدارات المدارس والثانويات والمعاهد الفنية والجامعات على مساحة الوطن".