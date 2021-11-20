لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
20-11-2021 | 14:07
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي إحباط الجيش عملية لتهريب المخدرات والأسلحة على الحدود اللبنانية.

وزعمَ أدرعي إن قوات الجيش رصدت في وقت سابق اليوم مشتبها به في منطقة المطلة من لواء حيرام الإقليمي، مُدعياً أن "الجنود ضبطوا 41 عبوة مخدرات وكيساً يحوي على ذخائر تقدر بمئات آلاف الشواكل".
 
 
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