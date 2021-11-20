الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

قوات جيش الدفاع تحبط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع #لبنان حيث رصدت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم مشتبهًا فيه في منطقة المطلة على الحدود اللبنانية وقامت بأعمال تمشيط بحثًا عنه حيث ضبطت 41 كيسًا من المخدرات بالاضافة الى كيس يحوي على ذخائر بقيمة تقدر بمئات الاف الشواقل pic.twitter.com/GGnhGRCQGS