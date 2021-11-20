لبنان

"حزب الله" دان قرار الحكومة البريطانية تصنيف "حماس" تنظيماً ارهابياً

Lebanon 24
20-11-2021 | 14:20
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أصدر "حزب الله" بياناً أكد فيه إدانته لقرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً.
ووصف الحزب القرار البريطاني بـ"الخاطئ والظالم"، مؤكداً أنه "استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام الى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والارهاب والمجازر والتدمير".
ودعا الحزب الحكومة البريطانية الى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم، وأضاف: "اننا نعتقد بكل ايمان ويقين أن هذا القرار لن يؤثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الاسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة، بل سيزيدها عزيمة واصرارا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".

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