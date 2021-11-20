"حزب الله" دان قرار الحكومة البريطانية تصنيف "حماس" تنظيماً ارهابياً

أصدر "حزب الله" بياناً أكد فيه إدانته لقرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة "حماس" تنظيماً إرهابياً.

ووصف الحزب القرار البريطاني بـ"الخاطئ والظالم"، مؤكداً أنه "استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام الى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والارهاب والمجازر والتدمير".