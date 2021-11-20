إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخرمستجدات فيروس "كورونا" داخله، وجاء فيه:

- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 60AstraZeneca: 289- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 202 فحص.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 26.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 7.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1401 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 12.- حالات وفاة: 0.