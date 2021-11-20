أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟

نفت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ما يتم تداوله حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سلسلة من العواصف الثلجية القطبية ستجتاح الشرق الاوسط وتتسبب بثلوج ضخمة جداً وبخسائر وبحالات من الذعر والرعب.وأكدت إدارة المصلحة "LARI" الإشارة الى أن كل هذه الاخبار كاذبة، ورغم نقلها على أنها صادرة عن أرصاد أوروبية وروسية وغيرها، فهذه أخبار غير صحيحة اطلاقاً ولا يجب تداولها ولا يجب الاخذ بها لأنها غير صحيحة.ولفتت المصلحة إلى أن الطقس سيشهد تحسناً خلال الاسبوع المقبل وارتفاع درجات الحرارة على عكس ما يتم الاشاعة عنه.