من "الثنائي الشيعي".. ردّ على حديث بشأن استئناف جلسات الحكومة

أشارت مصادر الثنائي الشيعي، لقناة "الجديد"، إلى أنه "من دون اتخاذ قرار يعطي المجلس النيابي صلاحية محاكمة الروساء والوزراء في قضية انفجار مرفا بيروت، لا حكومة ولا جلسات، وهذا الموقف ثابت ولا يتغير".