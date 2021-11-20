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لبنان
اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين: الحقوق كاملة أو الإضراب
Lebanon 24
20-11-2021
|
16:19
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أصدرت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي في لبنان، بياناً اعلنت فيه أن "الأستاذ قام بكل واجباته وأعطى كل الفرص، ولا زلنا نتصرف بحكمة عالية وضمير لعدم إغلاق المدارس".
وقالت رئيسة اللجنة المربية نسرين شاهين: "بعد لقاء الرئيس ميقاتي بالأمس واتصاله بوزير المالية تأكد حصولنا على المنحة الاجتماعية. أما إذا كان بالامكان صرف هذه المنحة وكيفية توفير الاعتمادات، فهذا شيء آخر، المهم أنها إذا صرفت للجميع ستشملنا، وهذا حقنا وحصلنا عليه".
وأضافت: |حقوقنا لدى وزارة التربية هي:
1- رفع أجر الساعة بحاجة لارسال كتاب خطي من وزيري المالية والتربية الى مجلس الخدمة المدنية لادخاله حيز التنفيذ.
2- الحوافز ال 90 دولارا صرفت ل 569 استاذا من اصل 55 ألف أستاذ، وبحسب المعنيين لن تصرف باقي الدفعات قبل اسبوعين او 3".
3- الحق بالقبض الشهري والعقد الكامل وبدل النقل، كله قيد المتابعة، ولم يُنجز بعد".
وختمت: "انتظرنا اكثر من شهر، والامور وصلت الى خواتيمها خصوصا بعد آخر المستجدات. سنصبر كآخر فرصة حتى يوم الخميس من الاسبوع المقبل فاذا لم يحسم الأمر بإصدار القرار الرسمي برفع أجر الساعة وتحويل ال 90 دولارا كحد ادنى من الحقوق سيتم اعلان اضراب لا رجوع عنه حتى تحصيل الحقوق".
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