نديم الجميّل: 15 سنة وصوتك باقي فينا

غرّد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر "تويتر": "15 سنة وصوتك باقي فينا… صوت السياديين الاحرار، صوت الحق الصارخ بوجه كل اشكال والوان الاحتلالات والارهاب… عهدنا نبقى مكملين ونناضل لنوصل للبنان اللي حلمت فيه واستشهدت كرماله! بيار… السلام لروحك ولروح رفاقك ولروح كل شهدائنا".

#١٥_سنة وصوتك باقي فينا…

صوت السياديين الاحرار، صوت الحق الصارخ بوجه كل اشكال والوان الاحتلالات والارهاب… عهدنا نبقى مكملين ونناضل لنوصل للبنان اللي حلمت فيه واستشهدت كرماله!

بيار… السلام لروحك ولروح رفاقك ولروح كل شهدائنا. pic.twitter.com/Cnloj8bebB — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) November 20, 2021