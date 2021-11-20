قائد الجيش استقبل وفد مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدا من مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان ATFL، مؤلفا من السيناتور دارين لاهود والسيناتور داريل عيسى والسفير السابق إدوارد غابريال والسيد مايك أحمر والسيد جيمس ماكليلان، وتناول سبل تأمين الدعم للمؤسسة العسكرية للاستمرار بالقيام بمهامها.