سرقوا كابلات كهربائية.. وهذا كان مصيرهم

ألقت شرطة بلدية الفرزل القبض على عصابة من اللصوص تقوم بسرقة كابلات كهربائية من المحطات والممتلكات في سهل البلدة. وتم تسليمهم الى القوى الأمنية لإتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم.وطالبت البلدية الأهالي مراجعتها في حال تمت سرقة أي من تلك الأسلاك الكهربائية من ممتلكاتهم.