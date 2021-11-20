لبنان

رقم قياسي في التسجيل الاغترابي للانتخابات النيابية: 244,442 ناخب

Lebanon 24
20-11-2021 | 22:59
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أُقفل منتصف الليلة الماضية باب التسجيل للمغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وبلغ العدد الكلّي للناخبين المسجلين 244,442 مقارنة ب 92,810 في انتخابات عام ٢.١٨، وفق ما جاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية والمغتربين قرابة الرابعة فجرا.

واشارت الوزارة في بيانها الى"ان هذا الاقبال الكثيف حصل نتيجة تعلق المغتربين بوطنهم الام  واهمية مشاركتهم بهذه الانتخابات. ان التزايد الكبير في التسجيل خير دليل على هذا الحماس وعلى رغبتهم  الشديدة بالمشاركة في هذه العملية".

اصاف البيان" تثمن وزارة الخارجية والمغتربين هذا الاقبال للمشاركة في هذه الانتخابات وتنوه بالمجهود التي تقوم به كل البعثات اللبنانية والعاملين فيها، ونخص بالذكر أيضا اللجنة المشتركة لوزارتي الداخلية والخارجية التحضيرية للانتخابات.  وتؤكد الوزارة بأن التعاون متكامل بين الوزارتين لإنجاح كافة مراحل العملية الانتخابية، وأولها كان مرحلة التسجيل.

بعد الانتهاء من التدقيق في لوائح المسجلين، ستصدر وزارة الداخلية القوائم الانتخابية الاولية ليصار الى تعميمها بواسطة البعثات في الخارج على المغتربين للتأكد من صحة القيود والبيانات".

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