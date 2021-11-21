لبنان

الدفاع المدني: اخماد حريق داخل مقهى في صور

Lebanon 24
21-11-2021 | 01:02
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دفاعلااخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/٢١ حريقا شب داخل مقهى في صور.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
في حين وبشكل متوازي ، قامت فرق الاطفاء في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج مدينة صور ، بالمساهمة أيضاً في اخماد النيران الى جانب رفاقهم في الدفاع المدني اللبناني مركز صور.
 
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