الدفاع المدني: اخماد حريق داخل مقهى في صور

دفاعلااخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١١/٢١ حريقا شب داخل مقهى في صور.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

في حين وبشكل متوازي ، قامت فرق الاطفاء في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فوج مدينة صور ، بالمساهمة أيضاً في اخماد النيران الى جانب رفاقهم في الدفاع المدني اللبناني مركز صور.