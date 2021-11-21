باسيل للمغتربين: زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم!

غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر "تويتر": "إشراك الانتشار بالقرار كان هدفي لمّا كنت وزير خارجية. عام ٢٠١٨ توقعت يرتفع العدد لأكتر من ٢٠٠ الف؛ تحية لـ ٢٤٤،٤٤٢ منتشر تسجّلوا، ويكونوا اكتر عام ٢٠٢٦. صوّتوا حسب قناعتكم، المهمّ تصوّتوا وتثبتوا حقكم بالتمثيل لنرفع عدد نوابكم من ٦ لـ١٢ واكتر. زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم".

إشراك الانتشار بالقرار كان هدفي لمّا كنت وزير خارجية. عام ٢٠١٨ توقعت يرتفع العدد لأكتر من ٢٠٠ الف؛تحية ل ٢٤٤،٤٤٢ منتشر تسجّلوا، ويكونوا اكتر عام ٢٠٢٦.صوّتوا حسب قناعتكم،المهمّ تصوّتوا وتثبتوا حقكم بالتمثيل لنرفع عدد نوابكم من ٦ ل١٢ واكتر. زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 21, 2021