باسيل للمغتربين: زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم!

إشراك الانتشار بالقرار كان هدفي لمّا كنت وزير خارجية. عام ٢٠١٨ توقعت يرتفع العدد لأكتر من ٢٠٠ الف؛تحية ل ٢٤٤،٤٤٢ منتشر تسجّلوا، ويكونوا اكتر عام ٢٠٢٦.صوّتوا حسب قناعتكم،المهمّ تصوّتوا وتثبتوا حقكم بالتمثيل لنرفع عدد نوابكم من ٦ ل١٢ واكتر. زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 21, 2021
إشراك الانتشار بالقرار كان هدفي لمّا كنت وزير خارجية. عام ٢٠١٨ توقعت يرتفع العدد لأكتر من ٢٠٠ الف؛تحية ل ٢٤٤،٤٤٢ منتشر تسجّلوا، ويكونوا اكتر عام ٢٠٢٦.صوّتوا حسب قناعتكم،المهمّ تصوّتوا وتثبتوا حقكم بالتمثيل لنرفع عدد نوابكم من ٦ ل١٢ واكتر. زيدوا ثقتكم بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم GB