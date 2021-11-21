لبنان

قاووق بعد قاسم: وجهتا نظر أم توزيع ادوار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2021 | 01:30
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لافتا كان كلام عضو المجلس المركزي لـ "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق الذي أكد أمس "أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل جهودا متواصلة لإيجاد المخارج المناسبة للشأن الحكومي، وان هناك فرصة حقيقية للمعالجة على قاعدة تذليل أسباب التعطيل، وينبغي على المعنيين عدم تضييع هذه الفرصة".

واللافت اكثر هو توقيت كلام قاووق بعد يومين من تصريح لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رد فيه بطريقة غير مباشرة على اعلان رئيس الحكومة انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء.

هذا الامر دفع أحد المراقبين الى طرح السؤال هذا الامر نتيجة وجود عدة اراء داخل حزب الله من مقاربة مسألة تعطيل جلسات مجلس الوزراء ام أن الامر مجرد" توزيع ادوار"؟ 

المصدر: لبنان 24
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