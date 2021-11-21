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لبنان
استهتار وزحمة والنتيجة مبكية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-11-2021
|
03:15
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تهافت المواطنون بشكل جنوني الاربعاء الماضي الى وزارة التربية ،لتصديق الافادات الجامعية لاولادهم.
وبصرف النظر عن اسباب هذا الإقبال الكثيف ، يبدو واضحاً ان من ابرز اسباب الفوضى السائدة هو تخصيص يوم الاربعاء فقط لانجاز المعاملات التربوية، نتيجة غياب الموظفين سائر أيام الاسبوع.وذلك بسبب تعطيل الموظفين باقي ايام الأسبوع .
هذا الامر تسبب بزحمة خانقة في الوزارة، من دون مراعاة أدنى اجراءات الوقاية لضمان عدم نقل فيروس كورونا وانتشاره، فكان الاستهتار سيد الموقف،والمشهد مبكيا بالرغم من كل الارشادات والنصائح الطبية.
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