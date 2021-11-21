لبنان

استهتار وزحمة والنتيجة مبكية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2021 | 03:15
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تهافت المواطنون بشكل جنوني الاربعاء الماضي الى وزارة التربية ،لتصديق الافادات الجامعية لاولادهم. 
وبصرف النظر عن اسباب هذا الإقبال الكثيف ، يبدو واضحاً ان من ابرز اسباب الفوضى السائدة هو تخصيص يوم الاربعاء فقط لانجاز المعاملات التربوية، نتيجة غياب الموظفين سائر أيام الاسبوع.وذلك بسبب تعطيل الموظفين باقي ايام الأسبوع .
هذا الامر تسبب بزحمة خانقة في الوزارة، من دون مراعاة أدنى اجراءات الوقاية لضمان عدم نقل فيروس كورونا وانتشاره، فكان الاستهتار سيد الموقف،والمشهد مبكيا بالرغم من كل الارشادات والنصائح الطبية.

لبنان

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