أسعار "بتوجّع".. إليكم بالأرقام تكلفة زينة "شجرة الميلاد"

شهر واحد فقط يفصلنا عن عيدي الميلاد ورأس السنة، ولكن الاعياد هذا العام تحلّ حزينة في لبنان مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.

المتاجر أصبحت ممتلئة بالزينة ولكن اللبناني يتفرج ولا يشتري بسبب الأسعار الجنونية، فتكلفة شجرة عيد الميلاد مع الزينة قد تصل إلى 3 ملايين ليرة.

وفي جولة على بعض المتاجر والمراكز التجارية يُلاحظ جنون الأسعار، فشجرة ميلاد الكبيرة الحجم قد يصل سعرها إلى 5 ملايين ليرة، أما الشجرة المتوسطة الحجم فسعرها مليون و400 ألف ليرة.

أما طابات الزينة فتختلف أسعارها وفق حجمها وطريقة صنعها من الزجاج أو البلاستيك أو السيراميك.

وتتراوح اسعار دزينة الطابات المزركشة والفخمة والتي بداخلها برق و"ستراس" ما بين 116 و 221 ألف ليرة .

أما شريط الاضاءة فيتراوح سعره من 74 إلى 134 ألف ليرة.

أما سعر المغارة وهي تجسّد المعنى الحقيقي لعيد الميلاد فيتراوح بين مليون ونصف ومليوني ليرة.

في ظل هذا الغلاء الفاحش يبدو ان اللبنانيين لن يتمكنوا هذا العام من تجديد زينة منازلهم الميلادية، والحلّ المرجّح هو استخدام الزينة القديمة، على قاعدة "جديدك ما بيدملك ما إلك الا قديمك".