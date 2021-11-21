وفد الكونغرس يشيد بوجود ميقاتي على رأس الحكومة: لتلقف فرصة ترسيم الحدود البحرية

لم تنضج بعد ظروف انعقاد جلسة مجلس الوزراء. فالأزمة لم تحل رغم المساعي المستمرة، والانتظار قد يطول لإيجاد تسوية ترضي الجميع لمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، خاصة وان حزب الله لا يزال متشددا في موقفه حيال معالجة أسباب توقف الاجتماعات قبل عودة الحكومة الى الالتئام مجددا. كل ذلك يأتي وسط ترقب لنتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الفاتيكان منتصف الاسبوع المقبل، وزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى قطر في الثلاثين من الجاري وماذا يمكن أن يبنى عليهما لجهة حل الأزمة الخليجية وتأمين حاضنة دولية حقيقية للبنان من شأنها أن توفر له الاستقرار وبالتالي ايجاد ارضية ملائمة لانعقاد مجلس الوزراء، خاصة وان مصادر مطلعة على الملف القضائي تشير الى ان القضية أكبر من المحقق العدلي طارق البيطار ، وتتقاطع فيها حسابات محلية وخارجية وشد حبال.

وفي ظل الستاتيكو الذي يعيشه البلد، حط في بيروت وفد من الكونغرس الاميركي ضم النائبين داريل عيسى، وداريل لحود يرافقهما عدد من مساعديهم ورئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ادوارد غابريال، متنقلا بين المقار الرسمية حاملا أسئلة محددة حول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وفي الوقت عينه دعوات للمعنيين لإبعاد لبنان عن سياسة المحاور لتجنيبه تداعيات ذلك، خاصة وان مصادر دبلوماسية أشارت إلى سعي اميركي مستمر تجاه السعودية لتتراجع عن خطواتها التي اتخدتها ضد لبنان،لكن الموقف الخليجي عموما والسعودي خصوصا يصر على استقالة قرداحي كمفتاح للبحث في اية حلول ممكنة.

ويقول وزير سابق ونائب حالي معني بملف الترسيم شارك في غداء السراي الحكومي تكريما للوفد الاميركي ان اجتماعات وفد الكونغرس مع المرجعيات الرسمية كانت جيدة ويمكن البناء عليها، مشيرا الى موقف لافت عبر عنه الوفد، يتمثل بارتياح أميركي لوجود الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة، ففي خضم المشاكل والأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي تعصف بلبنان، يبقى الأمل بوجوده في هذا الموقع الحكومي، فهو رغم كل المطبات والأفخاخ مصر على العمل خدمة لمصلحة لبنان الوطنية، ولديه خطة جيدة لمعالجة الملفات الشائكة ووقف الانهيار، وبالتالي فإن واشنطن تبدي اهتماما بدعم التوجهات الحكومية الاصلاحية.

لم يأت وفد الكونغرس خلال لقاءاته على الكلام عن حزب الله إلا بطريقة "مارقة"، فلم يستحوذ الحزب على حيز كبير من مباحثاته مع الرؤساء الثلاثة والتي ركزت بشكل مباشر على ملف ترسيم الحدود البحرية .وهنا شدد الوفد على أهمية استئناف لبنان الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة ودقيقة المفاوضات بأسرع وقت للوصول الى حل، فهناك فرصة يفترض بلبنان أن يتلقفها تمهيدا للمباشرة في التنقيب عن النفط والغاز في بلوكاته. وطرح الوفد استفسارات وأسئلة حيال الآلية التي يفترض أن تعتمد لكي لا تتم عرقلة المفاوضات خاصة وأن لبنان غير معني بأي اتفاق سلام مع "إسرائيل، فهناك رغبة أميركية في عدم اطالة الوقت لتحقيق تقدم في ملف الترسيم.

وهنا تقول مصادر سياسية ان لبنان متمسك بالـــ 860 كيلومتراً مربعاً، مع الاحتفاظ بحقه في ما يفوق "خط 23" خصوصاً حيث ظهرت مكامن فيها غاز كحقل قانا المتداخل مع الحدود، مع اشارتها الى ان الخط المعتمد هو الخط 23 المحدد بالمرسوم 6433 الذي اصدرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2011. وفي السياق قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفد الكونغرس أن لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز .

جولة الوفد الأميركي الاستطلاعية للوقوف على ما يجري في لبنان، انتهت بدعوة القوى السياسية إلى ضرورة المحافظة على استقلالية القرار في لبنان، وهذا من شأنه أن يعيد احياء علاقات لبنان مع الدول الإقليمية والغربية، لأن ما يهم واشنطن بالدرجة الأولى مساعدة لبنان ومؤسساته المدنية والعسكرية وأن يكون مستقلا ومستقرا.

