حمية: هذه المناطق التي تمّ الانتهاء من تنظيفها

هذه هي المناطق المصنفة نقاطا حمراء والتي تم الانتهاء من تعزيلها وتنظيفها وفقاً للتواريخ الواردة في المستند أدناه ، وبشكل كامل من قبل الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة ، والتي ستواصل أعمالها طيلة موسم الامطار ، حرصاً على السلامة العامة pic.twitter.com/oAdHMcgE4C
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 21, 2021
هذه هي المناطق المصنفة نقاطا حمراء والتي تم الانتهاء من تعزيلها وتنظيفها وفقاً للتواريخ الواردة في المستند أدناه ، وبشكل كامل من قبل الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة ، والتي ستواصل أعمالها طيلة موسم الامطار ، حرصاً على السلامة العامة pic.twitter.com/oAdHMcgE4C