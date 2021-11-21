لبنان

حمية: هذه المناطق التي تمّ الانتهاء من تنظيفها

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:19
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: “هذه هي المناطق المصنفة نقاطاً حمراء والتي تم الانتهاء من تعزيلها وتنظيفها وفقاً للتواريخ الواردة في المستند أدناه، وبشكل كامل من قبل الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة، والتي ستواصل أعمالها طيلة موسم الامطار، حرصاً على السلامة العامة".
 
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