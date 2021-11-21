حمية: هذه المناطق التي تمّ الانتهاء من تنظيفها

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: “هذه هي المناطق المصنفة نقاطاً حمراء والتي تم الانتهاء من تعزيلها وتنظيفها وفقاً للتواريخ الواردة في المستند أدناه، وبشكل كامل من قبل الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة، والتي ستواصل أعمالها طيلة موسم الامطار، حرصاً على السلامة العامة".

هذه هي المناطق المصنفة نقاطا حمراء والتي تم الانتهاء من تعزيلها وتنظيفها وفقاً للتواريخ الواردة في المستند أدناه ، وبشكل كامل من قبل الورش الفنية التابعة لمتعهدي الوزارة ، والتي ستواصل أعمالها طيلة موسم الامطار ، حرصاً على السلامة العامة pic.twitter.com/oAdHMcgE4C — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 21, 2021