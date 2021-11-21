محادثات في موسكو بشأن لبنان.. هذا ما ستشمله

أعلنت الخارجية الروسية أن زيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب المرتقبة إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية.



وجاء كلام الخارجية الروسية في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، السبت، عشية وصول بو حبيب إلى موسكو في زيارة ستستمر حتى 23 تشرين الثاني الجاري، حيث سيعقد خلالها اجتماعاً مع لافروف يوم غد الإثنين.



وأشار البيان إلى أنّ "المحادثات ستشهد تبادلًا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان".



ووفقاً للبيان، فإنه من المقرر أيضاً إيلاء إهتمام كبير للوضع في سوريا، وقضية عودة اللاجئين السوريين، كما سيتطرق الوزيران إلى التسوية في الشرق الأوسط.



وأكد البيان دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الإجتماعية والإقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.



ودعت الخارجية الروسية في بيانها القوى السياسية اللبنانية إلى "الإستمرار في التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والإستعداد لحلول الوسط، مسترشدة بالمصالح الوطنية".