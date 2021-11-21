لبنان

أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:41
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أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي النائبة الكسندرا أرمليني في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" في روما، أن "لبنان يعيش منذ شهور حالة طوارىء انسانية لم يشهدها من قبل قد تؤدي الى أزمة دولية".
 
واعتبرت أنه على "إيطاليا أن تقدم المساعدات الانسانية للمساهمة بخروج لبنان من أزمته وتحقيق الامن والاستقرار فيه".
 
وأضافت: "الوضع في لبنان محفوف بالمخاطر ولا يجب تركه بهذا الوضع الذي سينعكس سلبا على الاستقرار فيه، ما يعني أيضا التأثير سلبا على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بكاملها. لذلك علينا تعزيز إرسال المساعدات والعمل على مبادرات تحمل طابعا دوليا، قاعدتها إجراء إصلاحات سياسية وإقتصاية والعمل على حماية حقوق المواطنين فيه".
 
وختمت أرمليني معتبرة أنه "لا يمكننا أن نردد دائما ان لبنان هام جدا بالنسبة لايطاليا ولا نذكره الا في حالات الطوارىء القصوى".
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