لبنان

لقاح الإنفلونزا بات متوفراً... كم سعره؟

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:43
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنه "بعد ورود معلومات عن انتشار مرض الانفلونزا في مدارس قضاء الهرمل، أجرت التقصي الميداني في هذه المدارس والفحوص المخبرية المطلوبة، وتبين أن الحالات التي يتم تسجيلها هي نتيجة الإنفلونزاالموسمية التي بدأت في لبنان منذ عدة أسابيع في الفترة الزمنية المتوقعة عادة لهذا الموسم. وستواصل الوزارة متابعة المؤشرات الوبائية للانفلونزا بشكل أسبوعي، مع التذكير بأن الاعراض تشتمل على الحمى، والاعراض التنفسية الحادة مثل السعال وآلام الحنجرة والعضلات وأحيانا تقيؤ وإسهال. وفي حال تفاقم الاعراض، ينصح بمراجعة الطبيب المختص".

وفي هذا السياق، تمنت الوزارة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي "توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات الصحية، ومتابعة النشرات الوبائية التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص".

 

لقاح الانفلونزا

من جهة ثانية، أعلنت الوزارة وصول لقاح الإنفلونزا إلى لبنان، حيث حرصت الوزارة على توفيره بسعر مدعوم يبلغ 24 ألف ليرة لبنانية. وبالإمكان الحصول عليه من الصيدليات بالسعر المذكور.

وأكدت "ضرورة عدم تأخر من هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات في الحصول على اللقاح، وهم: صغار وكبار السن، الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، النساء الحوامل والعاملون في القطاع الصحي.

 

إرشادات عامة


كما، أعادت الوزارة التذكير بضرورة الوقاية من كوفيد وإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة من خلال التزام الكمامة والتباعد الاجتماعي، والغسل المتكرر لليدين بالمياه والصابون، خصوصا بعد السعال/العطس، وبعد ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة، اعتماد آداب السعال والعطس، والعزل المنزلي لحين انتهاء الاعراض، فضلا عن تجنب مخالطة أشخاص يعانون من أعراض تنفسية حادة. 
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