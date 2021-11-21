لبنان

السيّد للقوى السياسية: المغتربون سجلوا أنفسهم للانتخابات لينتقموا منكم

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:57
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غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وزارة الخارجية: مجموع المغتربين الذين سجّلوا أنفسهم لإنتخابات 2022 بلغ 245 ألف مغترب مقارنة بـ 93 ألفاً في عام  2018، أي بزيادة 152 ألف ناخب!  بعض القوى السياسية هيّصَتْ لحماس المغتربين، روقوا شوي، هؤلاء هاجروا بعد 2019 بعدما أفلستوا البلد، وتسجّلوا مش لينتخبوكم، لينتقموا منكم".
 
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