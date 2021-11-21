موقف جديد من "التعاون الخليجي" تجاه لبنان...ماذا جاء فيه!

كتبت سكاي نيوز:

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أنه "لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني من دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا".وأضاف الحجرف في حديث لـ "سكاي نيوز": "يجب أن تشمل المفاوضات مع إيران برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة".وقال: "لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية".وكان الحجرف قد عبّر سابقا، عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، والتي قال إنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.