لبنان

جريمة بيئيّة جديدة: قطعوا أشجار الأرز في القبيات

Lebanon 24
21-11-2021 | 03:19
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أقدم مجهولون على قطع عدد من أشجار الارز الدهرية في محمية كرم شباط، أعالي بلدة القبيات وعند تخوم منطقة بيت جعفر، بعضها من الجذور الى  عشرات الفروع، وشحلوا اغصانها ورموها في أرض المحمية، ونقلوا الجذوع الضخمة الى مكان مجهول.
 
ووضع الاهالي "هذه الجريمة برسم وزارات الزراعة والبيئة والداخلية"، مطالبين ب "الاسراع بفتح التحقيقات الجدية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم".
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