لجان الأهل في المدارس الخاصة نوّهت بصدور القانون 247

رحب اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، بصدور القانون الرقم 247 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، "الذي طال انتظاره والذي يرمي الى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 (350 مليار ليرة) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة)".وإذ طالب الاتحاد ب "اصدار المراسيم التطبيقية في أسرع وقت ممكن، كون أهالي التلامذة في أمس الحاجة لهذه المساهمة"، أمل ان "توزع المبالغ بشكل عادل وشفاف، على ان تعطى الاولوية لكل تلميذ لا يستفيد من أية منحة، لأن هذه الفئة هي الاكثر حاجة في هذه الايام حيث أن القطاع الخاص متروك لمصيره، فيما ان التعليم حق للجميع، وعلى الدولة تأمينه لجميع مواطنيها".