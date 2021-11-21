لبنان

ياسين يضع إكليلا باسم رئيس الجمهورية على ضريح سلام

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:10
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وضع وزير البيئة ناصر ياسين ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكليلا باسم رئاسة الجمهورية على ضريح الرئيس صائب سلام في قصقص، في حضور ممثل الرئيس تمام سلام محي الدين سلام، وزير الاقتصاد امين سلام، ممثل قائد الجيش العميد ناصرالدين، العميد المتقاعد محمود الجمل، الى جانب عدد من مخاتير بيروت وافراد العائلة.
 
وادت ثلة من الجيش التحية، في حين عزفت موسيقى الجيش لحن الموتى والنشيد الوطني.
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