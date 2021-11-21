لبنان

الحريري في عيد الاستقلال: لبنان دولة تقف على حدود جهنم

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:12
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غرّد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في حسابه الخاص عبر "تويتر" لمناسبة عيد الاستقلال.

وكتب: "بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم."

وتابع: "لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بانتاج الدول الفاشلة".

واضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،محزن جداً جداً ان يشعر المواطن اللبناني بعد ٧٨ عاماً على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربية. "

وقال الحريري: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى ان نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر. "
 
 
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