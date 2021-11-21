الحريري في عيد الاستقلال: لبنان دولة تقف على حدود جهنم

بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم.
كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،
١/٥
— Saad Hariri (@saadhariri) November 21, 2021
بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان #لبنان اليوم جنة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود جهنم.
كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،
١/٥