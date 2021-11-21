لبنان

سليم يضع إكليلا على ضريح شهاب

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:19
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وضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بإسم الجمهورية اللبنانية إكليلا على ضريح الرئيس فؤاد شهاب في بلدة غزير كسروان، لمناسبة الذكرى ال 78 للإستقلال، في حضور العميد أنيس خوري، رئيس بلدة غزير شارل الحداد، وأعضاء مؤسسة فؤاد شهاب والعائلة.
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موريس

فؤاد شهاب

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