لبنان

إكليل عند تمثال بيار الجميل في بكفيا

Lebanon 24
21-11-2021 | 04:52
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 وضع وزير الصناعة جورج بوشيكيان باسم الجمهورية اللبنانية ولمناسبة الذكرى ال 78 للاستقلال، إكليلا عند تمثال رجل الاستقلال مؤسس حزب الكتائب الشيخ بيار الجميل في بكفيا، في حضور الرئيس امين الجميل، العميد مروان فاضل ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، روبير داغر ممثلا رئيس حزب الكتائب  سامي الجميل، رئيسة بلدية بكفيا - المحيدثة نيكول الجميل، رئيس بلدية ساقية المسك - بحرصاف ميشال نصر، رئيس قسم بكفيا الكتائبي ميشال ابي هيلا وحشد من المحازبين وابناء المنطقة. 
 
كما وضع الرئيس الجميل اكليلا مماثلا وكذلك وضعت أكاليل باسم رئيس حزب الكتائب وبلديتي بكفيا - المحيدثة  وساقية المسك- بحرصاف وقسم بكفيا الكتائبي. 
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